Corona-Warnhinweise an der Rheinstraße: Es wird in Krefeld erneut ein „Maskentragegebot“ in der Innenstadt geben. Oberbürgermeister Frank Meyer geht davon aus, dass spätestens am Mittwoch alle Hinweisschilder in den Fußgängerzonen angebracht sind. Foto: Joachim Niessen/Joachim Nießen