Baustelle in Meerbusch-Osterath Ab 8. Mai fallen Zugverbindungen ab Krefeld Hauptbahnhof weg

Nach Fertigstellung der Arbeiten der Deutschen Bahn in Osterath wird Straßen.NRW bis voraussichtlich 2029 das Trogbauwerk sowie die zugehörigen Rampen für den Straßenverkehr errichten. Die aktuelle Sperrung nutzen die Bauexperten der DB auch, um den Bahnsteig 1 in der Bahnstation Meerbusch-Osterath zu modernisieren und für einen stufenfreien Ein- und Ausstieg auf 76 Zentimeter zu erhöhen. Darüber hinaus erneuern sie auch die Bahnsteigbeleuchtung. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm (auch nachts und am Wochenende) nicht zu vermeiden.