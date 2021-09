Eine Spur führt die Polizei nach Krefeld : Selfie-Videos mit 300 km/h bei illegalem Autorennen gedreht

Aufnahmen aus dem Tunnel der A 46: Ein Audi R8, ein Mercedes AMG und ein BMW M3 starteten nebeneinander auf allen Fahrstreifen zu einem Beschleunigungsrennen. Foto: Polizei

Krefeld Ein selbstgefilmtes Autorennen auf der A46 an hat die Protagonisten nun „eingeholt“. Einsatzkräfte durchsuchen auch eine Wohnung in Krefeld. Polizei und Staatsanwaltschaft beschlagnahmen zwei Sportwagen und Datenträger.

Eine Spur führt in die Seidenstadt: Ein selbst gefilmtes Rennen im Düsseldorfer Uni-Tunnel auf der Autobahn 46 Mitte März hat die Protagonisten jetzt „eingeholt“. Ermittler des Verkehrskommissariats klingelten an Wohnungstüren in Krefeld, Solingen, Wesseling, Siegburg und Köln und vollstreckten am frühen Dienstagmorgen Durchsuchungsbeschlüsse wegen der Teilnahme an und der Durchführung von verbotenen Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d Strafgesetzbuch. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Sportwagen und mehrere Datenträger beschlagnahmt. Das durch einen guten Zeugen angestoßene Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf richtet sich gegen drei Hauptbeschuldigte und zwei mögliche Unterstützer.

Ein Foto aus dem AMG: Der Tacho zeigt über 300 km/h. Foto: Polizei

Der 32-jährige Zeuge war in der Nacht auf der Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs gewesen. Zwischen der Anschlussstelle Haan-Ost und Düsseldorf-Bilk formierten sich nach seinen Angaben plötzlich ein Audi R8, ein Mercedes AMG und ein BMW M3 nebeneinander auf allen Fahrstreifen zu einem Beschleunigungsrennen. „Die Fahrzeugführer überholten sich und andere mit gefährlichen und rücksichtslosen Manövern“, so ein Polizeisprecher. „Mit hohen Geschwindigkeiten entfernten sie sich aus dem Blickfeld des Zeugen.“

Ein Audi wurde inzwischen sichergestellt. Foto: Polizei

Info Strafen bei einem illegalen Autorennen Wer aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt wird, dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. Eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahre oder eine Geldstrafe drohen, wenn jemand - ein illegales Autorennen ausrichtet oder durchführt, - daran teilnimmt oder - mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fährt, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Aber auch ein Rennen allein gegen die Uhr kann ein illegales Autorennen sein und damit strafbar.

Mit guten Hinweisen brachte dieser jedoch den Sachverhalt sofort bei der Polizei detailliert zur Anzeige. Von den Kameras der Tunnelleitzentrale wurden Teile des Geschehens ebenfalls festgehalten. Das Verkehrskommissariat nahm umfangreiche Ermittlungen auf. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf eine bestimmte Personengruppe. „Eine Auswertung sozialer Medien erhärtete nicht nur in diesem Fall den Tatverdacht gegen einen 22 und zwei 23 Jahre alte Männer und zwei mögliche Unterstützer“, so die Fahnder. „In einem Video filmt sich einer der Fahrer mit 300 km/h am Steuer selbst.“

Der Mercedes AMG befindet sich ebenfalls bei der Polizei. Foto: Polizei