Krefeld feiert 950 Jahre Stadtteil-Geschichte zeigen Oppums Vielfalt

„Bunt, vielfältig, offen“ präsentierte sich der 950 Jahre alte Stadtteil in diesem besonderen Jahr und will auch weiter so leben, wie Karin Späth, Vorsitzende des Bürgervereins Oppums, bei der Abschlussveranstaltung in der Mensa der Gesamtschule am Botanischen Garten betonte. „Wir wollen auch auf die nächsten 25 Jahre schauen und dafür Sorge tragen, dass die nächsten Generationen die bestmöglichen Gegebenheiten hier in unserem Ort vorfinden“, sagte Späth.