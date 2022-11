Pandemie in Krefeld : Die Corona-Inzidenz in Krefeld sinkt, die Lebenszufriedenheit steigt

Krefeld Nach dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen im Frühjahr habe sich das Glücksniveau wieder leicht erholt, heißt es im aktuellen „Glücksatlas 2022“.

153 neue Corona-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 8. November (Stand: 0 Uhr). Bisher hat die Verwaltung damit 86.279 Infektionen erfasst. Als genesen gelten 86.126 Bürger. Aktuell infiziert sind 944 Personen, am Vortag waren es 791. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 244,4 an, am Vortag lag sie bei 248. In die Statistik fließen beim RKI alle durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen ein. Insgesamt 293 Krefelder sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.