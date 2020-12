Die Krefelder Polizei ermittelt : 94-Jähriger mit Rollator stirbt nach Unfall

Vor wenigen Tagen stellte die Polizei einen schweren Verkehrsunfall vom 14. Dezember nach, bei dem auf der St.-Anton-Straße eine Seniorin mit ihrem Rollator von einem Lkw erfasst worden war. Die 70-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Auf der Kempener Straße und der St.-Anton-Straße ist es innerhalb weniger Tage zu schweren Unfällen von Senioren gekommen, die mit Gehhilfen unterwegs waren. In einem Fall stellten Polizeiexperten das Geschehen vor Ort nach.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass es ein tragischer Verkehrsunfall war, der tödlich endete: Am vergangenen Mittwoch, 16. Dezember, gegen 13.50 Uhr war ein 94-jähriger Krefelder mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Kempener Straße unterwegs, als vor ihm plötzlich ein schwarzer Pkw rückwärts aus der Ausfahrt einer Autowerkstatt fuhr. Der Senior kam zu Fall und wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Unsere Redaktion berichtete.) Die Ärzte kämpften vergeblich um das Leben des Unfallopfers. Der Mann starb am Freitagabend im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

„Bisher ist nicht geklärt, ob der Mann dem Auto ausgewichen oder der Pkw gegen den Rollator gefahren ist“, umschreibt ein Sprecher die Situation. Fakt ist: Es ist eng rund um besagte Werkstatt-Ausfahrt in Hüls. Warum der 25-jährige Fahrer allerdings rückwärts vom Gelände fuhr, soll unter anderem Gegenstand der Ermittlungen sein. Es handele sich vor Ort um eine geschlossene Häuserfront, erklärt der Behördensprecher. Die Sicht sei schwierig. Genauere Angaben wollen die Ermittler derzeit nicht machen. Der Unfallfahrer konnte noch vor Ort befragt werden. Über seine Aussage schweigt die Polizei ebenfalls. Doch es gibt offene Fragen. „Wir suchen weitere Zeugen, die den Unfall am Mittwoch beobachtet haben“, ergänzt der Polizeisprecher. Diese werden gebeten, sich unter Ruf 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Info Rollatorkauf – es gibt verschiedene Modelle Dabei ist Rollator nicht gleich Rollator. Es gibt viele verschiedene Modelle. Und nicht jeder Rollator sei für jeden Menschen geeignet, warnen Experten. Bei der Auswahl gelte es etwa, Kriterien wie Größe, Gewicht, Räder und Zubehör zu beachten und sich vor dem Kauf genau zu überlegen, wo und wann der Rollator eingesetzt werden soll – zum Beispiel drinnen oder draußen, beim Einkaufen oder für längere Spaziergänge.

Genaue Zahlen über Unfälle mit Rollatoren in Krefeld hat die Polizei nicht. Rollatoren gehören zum Straßenbild in der Seidenstadt. Vor allem viele ältere und pflegebedürftige Menschen nutzen sie, um möglichst selbstständig zu sein – zu Hause, bei Spaziergängen oder beim Einkaufen. Doch der Umgang mit Rollatoren ist nicht so einfach, wie häufig gedacht wird. Bei falscher Handhabung drohen Unfälle oder folgenschwere Stürze. „Schon an der Bordsteinkante kann es zu Problemen kommen“, sagt die Polizei.

Ziel zahlreicher (sozialer) Einrichtungen ist deshalb, durch leichte Übungen, die Beweglichkeit zu fördern, die Muskulatur zu stärken und das Gleichgewicht zu trainieren, um mehr Trittsicherheit und Selbstvertrauen für den Alltag mit dem Rolltor zu gewinnen. So sollen Mobilität und Selbständigkeit möglichst lange erhalten bleiben. Diese Erfahrung hat auch die Krefelder Caritas gemacht. „Wir bieten in unseren Einrichtungen regelmäßig Kurse für die Bewohner an“, erklärt Sprecherin Sonja Borghoff.