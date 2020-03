Das Wochenende in Krefeld : 93 Infizierte + leere Straßen + Not-Betreuung neu geregelt

Krefeld Einsam und verlassen war am Wochenende die Innenstadt. Etwas mehr los war in den Parkanlagen. Bis Sonntagnacht gab es 93 infizierte Personen.

(bk) Erfreulich wenig war am Wochenende trotz schönstem Frühlingswetter auf Krefelds Straßen los. In den Parks gingen zwar Menschen spazieren, hielten sich aber meist an die Regel, nur in Zweiergruppen oder im Familienverband vor die Tür zu gehen, und hielten Abstand.