Beste Unterhaltung in Theater und Mediothek 900 Gäste feierten Theaterball im Stil der 1920-er Jahre

Am Samstagabend tauchten das Theater Krefeld und die Mediothek in den Glanz und Glamour der Goldenen Zwanziger Jahre. Nach einer Corona-Pause fand endlich wieder einmal der Theaterball statt. Nun also das Motto Goldene Zwanziger, genau ein Jahrhundert zurück ging damit die Reise in eine lebensfrohe, schrille, ausufernde Blütezeit der Kunst und Musik, in eine kurze, fünfjährige Phase mit einem Wirtschaftsaufschwung und der damit verbundenen gesellschaftlichen Euphorie. Vor allem in Berlin pulsierte dieser lebendige Nerv der Zeit, der Jazz und die ausgeflippte neue Art zu Tanzen erregten die Gemüter ebenso wie das aufflammende Selbstverständnis einer offen gelebten Homosexualität, ja, die Goldenen Zwanziger waren moderner, rasanter, voller Zuversicht, dass Freiheit für alle gilt, Frauen küssten Frauen und traten in Männerkleidung auf, Männer küssten Männer und trugen Kleider – das Leben war bunt und impulsiv.