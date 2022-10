Pandemie in Krefeld : 90 Prozent aller Intensivbetten in Krefeld belegt

In den vier erfassten Kliniken in Krefeld befinden sich derzeit fünf Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Foto: dpa/Bodo Schackow

In Krefeld wurden bislang insgesamt 85.335 Covid-19-Erkrankungen erfasst, bei 292 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 30. Oktober 2022). Dies entspricht einer Infektionsrate von 37,58 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,34 Prozent. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter mitteilt, wurden innerhalb der vergangenen Woche in der Seidenstadt 400,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet („7-Tage-Inzidenz“). In den vier erfassten Kliniken in Krefeld befinden sich derzeit fünf Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, die fünf Erkrankten invasiv beatmet. Der Anteil der Corona-Patienten an den 82 betreibbaren Intensivbetten beträgt sechs Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) beträgt 90 Prozent (Stand: 29. Oktober 2022). Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags von 10 bis 14 Uhr sowie von 14.30 bis 17.30 Uhr.