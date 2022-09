Pandemie in Krefeld : 890 Krefelder aktuell mit dem Coronavirus infiziert

Ab dem kommenden Montag, 5. September, soll der mobile Impfbus seine Tour durch Krefeld wieder aufnehmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Lehrerverband fordert Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das RKI mit 196,3 an.

66 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 1. September (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher sind in der Seidenstadt insgesamt 78.275 Infektionen erfasst worden. Als genesen gelten 77.095 Bürger. Aktuell infiziert sind 890 Personen, am Vortag waren es 824. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 196,3 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 174,1. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. Insgesamt 290 Krefelder sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.

In den hiesigen Kliniken liegen derzeit zwölf Krefelder mit Covid-19, eine davon auf der Intensivstation, der auch beatmet werden. Sieben neue Corona-Fälle werden aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet, neun weitere Erkrankungen registrieren die Schulen. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr und montags bis freitags zusätzlich von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Ein mobiles Impfangebot wird in dieser Woche nicht vorgehalten. Für die Zeiten von 14.30 bis 17 Uhr wird stattdessen sowohl den Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen als auch Tagespflegepersonen ein Impfangebot im Impfzentrum Seidenweberhaus gemacht. Auch weitere städtische Mitarbeiter sowie alle Bürger können sich in dieser Zeit impfen lassen. Ab dem kommenden Montag, 5. September, soll dann der mobile Impfbus seine Tour wieder aufnehmen.

Der Lehrerverband hat Nachbesserungen am neuen Infektionsschutzgesetz gefordert, um die Schließung von Grundschulen wegen der Corona-Pandemie zu verhindern. Wie an weiterführenden Schulen müsse auch dort eine Maskenpflicht möglich sein, erklärt der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger. „Für die Grundschulen ist dies bislang aus unerfindlichen Gründen nicht vorgesehen, obwohl gerade für die Jüngeren die Sicherung des Präsenzunterrichts besonders wichtig ist.“

„Wir hoffen zwar alle auf weitestgehende Normalität im nächsten Schuljahr möglichst ohne Einschränkungen“, ergänzt Meidinger. „Das darf uns aber nicht davon abhalten, im Falle einer erneuten heftigen Coronawelle alles zu tun, um Schulschließungen durch zu hohe Personalausfälle zu verhindern.“