Preis ist mit 5.000 Euro dotiert 85-jährige Marlies Knops mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Marlies Knops wurde 1938 in Krefeld geboren. Sie war ein Kind des Krieges und erlebte selbst eine schlimme Fluchtgeschichte, die am Ende wieder in ihrer Heimat Krefeld endete. Die eigenen, leidvollen Erfahrungen wandelte sie früh in ehrenamtlichen Tatendrang um. Schon als Jugendliche setzte sie sich in kirchlichen Organisationen ein. Als sie 1965 ihren Mann Heinz kennenlernte, der Gründungsmitglied des Bürgervereins Grönland war, begann sie, sich hier zu engagieren. Vor allem die Organisation des Sankt Martinzugs war viele Jahrzehnte ihr Herzensprojekt: Sie leitete die Sammlungen in der Nachbarschaft, organisierte und koordinierte die Musikkapelle und die Pferde, besorgte Süßigkeiten für die Tüten und half beim Packen. Am Martinszug selbst steuerte sie verlässlich im Hintergrund.