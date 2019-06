Im Bockum Badezentrum : Hitzehelden beim Schul-Triathlon

Luca Zikoll und Luca Marie Kadagies gewannen gestern in ihren Altersklassen beim Schultriathlon im Badezentrum Bockum. Luca Marie startete außerdem noch in der Staffel. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bockum 750 Kinder und Jugendliche aus 20 Schulen traten am Freitag beim Schul-Triathlon im Bockumer Badezentrum an. Mit dabei waren Luca Zikoll (10) und Luca Marie Kadagies (13). Beide gewannen in ihren Altersklassen.

Luca ist überall mit dabei. Schon einen Tag vor dem großen Wettkampf sieht man den Blondschopf bei den Helfern auf dem Wagen. Sie bringen die Radständer auf die Wiese hinter den Sprungtürmen des Bockumer Badezentrums. Der Fünftklässler freut sich schon sehr auf den Wettkampf am nächsten Tag. Dann wird er mit 749 weiteren Kindern und Jugendlichen aus Krefeld beim 12. Sparkassen-Schul-Triathlon antreten.

Mit dabei ist auch Vereinskollegin und Namensvetterin Luca. Beide Luca trainieren bei Bayer 05 und gehören dort zu den vielversprechenden Talenten. Und noch etwas verbindet die zwei: Sowohl Luca Zikoll als auch Luca Marie Kadagies starten an diesem Tag für das Gymnasium am Stadtpark. Die 13-Jährige gehört in ihrer Altersklasse zu den Favoriten. Vor dem Wettkampf hilft sie den anderen Schülern, sich auf dem weitläufigen Gelände des Badezentrums zurecht zu finden.

Info 750 Teilnehmer beim 12. Schul-Triathlon „Die Sportart hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt“, sagt Dieter Hofmann, Vorsitzender des Stadtsportbundes (SSB), erfreut. Der SSB richtete am Freitag zum 12. Mal den Sparkassen-Schul-Triathlon im Badezentrum Bockum aus. Ziel ist es, den Schülern den Sport näher zu bringen und ihnen Lust auf Triathlon zu machen. Organisiert wurde der Wettkampf unter Mithilfe zahlreicher Ehrenamtlicher von der Triathlon-Abteilung des SC Bayer 05. Ergebnisse stehen auf www.scbayer05.de

Elf Uhr. Die Gruppe der Fünftklässler steht in den Startlöchern. Vor den Kindern liegen 100 Meter Schwimmen, 2,4 Kilometer Radfahren und 800 Meter Laufen. Luca trägt ganz professionell einen windschnittigen Einteiler mit dem Zeichen seines Vereins. Mit kräftigen Zügen krault er durchs Wasser, verlässt das Becken als einer der ersten und sprintet zu seinem Rad. Er setzt den Helm auf und schwingt sich auf sein Mountainbike. An zahlreichen rot-weißen Hütchen vorbei, über Maulwurfhügel und Rasenbuckel führt die Piste. Ordentlich muss das Rad zum Schluss wieder in den Ständer gestellt werden, bevor die jungen Sportler auf die Laufstrecke gehen können. Am Ziel wird es knapp. Um Haaresbreite gewinnt Luca den Triathlon. Der Zehnjährige grinst zufrieden. Das Tagesziel hat er damit erreicht.

„Seit drei Jahren mache ich Triathlon und es macht mir immer noch viel Spaß“, erzählt er später. Bis zu sieben Mal die Woche könnte er trainieren, meistens ist er drei bis vier Mal davon dabei. „Am liebsten laufe ich. Das macht richtig Spaß!“, sagt Luca. Er hat ein großes Ziel: „Ich würde gerne mal einen Ironman schaffen.“

11.40 Uhr. Luca Marie steht im Sportbecken und wartet auf den Startschuss. Geübt krault sie die zwei Bahnen, kommt bereits als erste an und läuft zum Rad. Nach der zweiten Disziplin ist klar: Luca Marie ist nicht mehr einzuholen. Sie lässt ihre Mitstreiter klar hinter sich und erreicht mit deutlichem Abstand als Erste das Ziel. Sie ist glücklich. „Das hat mir viel Spaß gemacht.“ Und es ist erst der Anfang. Denn nur eine Stunde später muss sie wieder ran, diesmal in der Staffel. Sie wird die Radstrecke absolvieren.