Krefelder Wirtschaft setzt auf intakte Umwelt : 75 Jahre sichere und hochwertige Lebensmittel

Susanne Freier ist seit 2016 Vorsitzende der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein. Foto: Unternehmerschaft

Krefeld In diesem Jahr feiert der Mitgliedsverband der Unternehmerschaft Niederrhein 75-jähriges Bestehen. Seit der ersten Satzung des Arbeitgeberverbandes vom 5. März 1947 ist viel passiert.

Es ging um Lohn, Kündigungsschutz, Mitbestimmungsrecht im Betrieb und wie stehen die Gewerkschaften dazu? Das alles waren Fragen, die die Gründungsväter der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein in den Anfängen beschäftigt haben. In diesem Jahr feiert der Mitgliedsverband der Unternehmerschaft Niederrhein 75-jähriges Bestehen.

Seit der ersten Satzung des Arbeitgeberverbandes vom 5. März 1947 ist viel passiert. „Einige Themen sind aber geblieben – beispielsweise die Wettbewerbsfähigkeit der uns angeschlossenen rund 30 Unternehmen“, sagt Susanne Freier. Die Juristin bei der Cargill GmbH in Krefeld ist seit 2016 Vorsitzende der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein. Als erste Frau an der Spitze folgte sie auf niederrheinische Unternehmerpersönlichkeiten wie Hermann Wilhelm Thywissen oder Jochen P. Wirichs gefolgt. Letzterer hat als Vertreter des Krefelder Brauereiwesens ab 1971 mehr als drei Jahrzehnte die Geschicke der Unternehmerschaft Nahrungs- und Genussmittelindustrie Niederrhein geleitet und ist erst 2002 aus der ersten Reihe ausgeschieden.

In der Nachkriegszeit hätten klingende Namen wie die Margarine Union Krefeld oder die Klever Biskuitfabrik XOX das unternehmerische Geschehen dominiert. Mittlerweile seien andere große Player hinzugekommen. „Die Firmenstruktur ist sehr heterogen“, ordnet der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein, Dr. Ralf Wimmer ein. „Meist sind es aber nach wie vor mittelständische Unternehmen in den Industriesparten Nahrung und Genussmittel.“ Als Arbeitswissenschaftler sei ihm klar, dass die Ansprüche diesbezüglich an die Ernährungsindustrie stark gestiegen sind - in Zeiten der globalen Erderwärmung, veränderter Kundenwünsche und knapper werdender natürlicher Ressourcen. Nach wie vor beruft sich die Organisation auf den Verbandszweck, „der Erhaltung des Arbeitsfriedens zu dienen“, wie es im Gründungsprotokoll heißt. Sozial- und Personalpolitik fließen hier nahtlos mit ein.

Das kann Susanne Freier nur unterstreichen. Die Gestaltung des Tarifrechts sei in einem Verband, in dem viele angeschlossene Firmen freiwillig eine Tarifbindung eingegangen sind, mitunter eine Gratwanderung. „Die wichtigste Währungseinheit, mit der die Nahrungs- und Genussmittelindustrie am Niederrhein täglich handelt, sind sichere, erschwingliche, qualitativ hochwertige und nahrhafte Lebensmittel.“ Ohne eine intakte Umwelt, eine kauffreudige Gesellschaft und gesunde Konsumenten seien keine Erträge und kein unternehmerischer Fortbestand möglich.

Mit Blick in die Zukunft sieht Susanne Freier für den Verband und die Mitgliedsfirmen mehr Sonne als Schatten: „Bereits heute erzielt die Branche über alle Unternehmensgrößen Fortschritte.“ Positiv zu erwähnen seien ein verbessertes Lieferketten- und Rohstoffmanagement, Optimierung der Energieeffizienz sowie Abfallvermeidung in der Produktion bis hin zu einem gemeinsamen sozialen Engagement mit den Kunden. Dem Verband komme in einer Zeit des Wandels eine Schlüsselrolle zu.