Krefelds Schullandheim feiert 70 Jahre Burg Bischofstein

Umsorgt werden die Besucher von jungen Herbergseltern, die seit gut einem Jahr die Gäste auf Burg Bischofstein begrüßen. Julia und Oliver Stephan traten die Nachfolge von Ina Skaer und Helmut Polcher an, die zuvor die mittelalterliche Anlage bewirtschafteten. Die Neuen freuen sich auf die Herausforderung und sagen: „Vor unserer schönen Aufgabe, Burgeltern zu sein, haben wir beide in sozialen Berufen gearbeitet und freuen uns sehr darüber, viele interessante Menschen auf Burg Bischofstein begrüßen zu dürfen. Wir genießen es, an einem so idyllischen und besonderen Ort inmitten der Natur zu arbeiten und zu leben.“