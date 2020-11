Praxisorientierte Ausrichtung : 7,5 Millionen Euro für neue Hochschul-Professoren

Krefeld Damit kommen wir unserem Ziel näher, bei der Besetzung von Professuren unter den Besten auswählen zu können“, sagt Hochschulpräsident Dr. Thomas Grünewald. zu der aktuellen Entwicklung.

Die Hochschule Niederrhein ist beim Bund-Länder-Programm FH-Personal erfolgreich. Sie erhält zur Gewinnung und Entwicklung von Professorinnen und Professoren in bestimmten Fachdisziplinen in den nächsten fünf Jahren 7,5 Millionen Euro. Der „Tandem Niederrhein“ betitelte Antrag der Hochschule Niederrhein hat zum Ziel, die Zahl der qualifizierten Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Professur zu erhöhen.

Das Bund-Länder-Programm FH-Personal stärkt nachhaltig die Rolle der Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Wissenschaftssystem. Es fördert Instrumente zur Personalgewinnung und Sichtbarmachung des Berufsbildes sowie Maßnahmen zur Qualifizierung professoralen Personals. „Wir werden an der Hochschule Niederrhein einen HAW-Karriereweg hin zur Professur etablieren, der sich unmittelbar an eine Promotion oder PostDoc-Phase anschließt“, erklärt Grünewald.

Der Karriereweg ist gekennzeichnet durch ein strukturiertes dreijähriges Qualifizierungsprogramm, welches zur Hälfte an der Hochschule Niederrhein und zur Hälfte in kooperierenden Unternehmen abläuft. Während an der Hochschule die didaktischen Fähigkeiten vermittelt werden, geht es in den Unternehmen um die berufliche Erfahrung. Die Hochschule Niederrhein hat in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen mit derartigen Karrierewegen sammeln können.