Fridays for Future : 6000 Menschen protestieren für Klimaschutz

Krefeld Die Veranstaltung, die für 2000 Teilnehmer angemeldet war, sprengte alle Erwartungen. Ein breites Bündnis unterstützte sie.

Als der Demonstrationszug von der Breite Straße auf den Dionysiusplatz einbog, da hatte sein Ende gerade den Südwall verlassen. Aufgrund des großen Andrangs war die Demonstration mit rund zehn Minuten Verspätung losgegangen. „Wir haben mit Klickzählern die Teilnehmer gezählt und sind auf der Hälfte der Strecke auf 6000 Leute gekommen. Das ist gegenüber unserer bis heute größten Veranstaltung in Krefeld etwa eine Verfünffachung“, sagte Initiatorin Björna Althoff erfreut. Die Krefelder Polizei war in ihren Schätzungen zwar etwas konservativer, schloss sich am Ende aber der offiziellen Angabe des Veranstalters an.

Am besten fasste es Christian Mittag vom Nabu zusammen: „Ihr wart klasse heute. Ich bin seit 1989 für das Klima auf der Straße, aber was Ihr heute gemacht habt, ist das beste, was seit damals für den Klimaschutz in Krefeld passiert ist. Ich danke Euch, und will das hier gar nicht zerreden“, rief er den jubelnden Demonstranten zu. Mit Musik und Tanz ließen die Veranstalter die Demonstration ausklingen. Krefeld hat sich an diesem Tage mit einer der größeren Demonstrationen in die Phalanx der weltweiten Klimaproteste eingereiht.