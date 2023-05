Deutsche Bahn ordert 136 Wagen 600-Millionen-Euro-Auftrag für Siemens in Uerdingen

Krefeld ist eine Stadt, in der seit 125 Jahren Schienenfahrzeuge produziert werden. Einer der größten Auftraggeber in der Geschichte des Werks an der Duisburger Straße in Uerdingen ist die Deutsche Bahn. Seit 2011 hat sie allein bis zu 300 ICE 4 Triebzüge bei Siemens bestellt. Diesmal liefert Siemens Mobility 17 ICE 3neo-Züge vom Typ Velaro MS im Wert von rund 600 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der ICE 3neo werde im Siemens Mobility-Werk in Krefeld gefertigt und bis August 2028 ausgeliefert. Fahrzeuge der ersten Bestellung seien – nach Bau in Rekordzeit – bereits seit Dezember 2022 im Fahrgasteinsatz, berichtete ein Sprecher gestern.