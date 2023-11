Schweigegang gegen Antisemitismus in Krefeld „Ich werbe um Mitgefühl“ – 600 Menschen bei Kundgebung in Krefeld gegen Judenhass

Vielleicht war unter all den bewegenden Reden, die am Freitag bei der Kundgebung „gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit in unserem Land“ gehalten wurden, die von Tufan Ünal die bewegendste. Der Vorsitzende der Türkischen Union wirkte angefasst, weil Krefelder Muslime immer noch aufgefordert werden, sich von islamistischem Terror zu distanzieren; er machte unter starkem Applaus klar, dass es für ihn eine blanke Selbstverständlichkeit sei, Terror und Mord abzulehnen. Zum Schluss sagte er, wiederum unter starkem Applaus: „Manche Menschen sind für den Hass, wir sind für die Liebe. Manche Menschen sind für den Krieg, wir sind für den Frieden. Manche Menschen sind für die Spaltung, wir sind für die Gemeinschaft.“ .Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich Samuel Naydych, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Krefeld, bei Ünal für dessen „starke Rede“. Ünal gehörte zu den ersten, die nach dem Massaker der Hamas in Israel bei der jüdischen Gemeinde Mitgefühl, Solidarität und Unterstützung zugesagt hatten.