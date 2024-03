Wichtiger Partner zieht sich aus Vorhaben zurück 60-Millionen-Projekt der EGN steht auf der Kippe

Es liegt nur wenige Monate zurück: In Krefeld sollte ein neues Kapitel in der Wiederverwertung von Bechern aus der Molkereibranche aufgeschlagen werden. 60 Millionen Euro wollte die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) als 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Krefeld investieren, um ein sortenreines Produkt für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie liefern zu können. In Kürze soll in Krefeld ein Projekt der Superlative starten. Mitte 2025 soll eine Pilotanlage in Betrieb gehen, um jährlich 40.000 Tonnen – das entspricht einer Menge von gut elf Milliarden Joghurtbechern – für die Molkereibranche aufzubereiten und sie dann erneut als sortenreinen Rohstoff für Lebensmittelverpackungen zu verwenden. Mit Müller Milch und Danone mit Sitz in Paris waren im vergangenen Juli offenbar schon zwei Branchenriesen mit im Geschäft, die das Verpackungsprodukt moderner Kreislaufwirtschaft für ihre Milchprodukte einsetzen wollen.