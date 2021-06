In Krefeld-Kliedbruch : 6,4 Millionen Euro für Kita am Appellweg

Krefeld Im Gebäude können 100 Kinder von 20 bis 25 Mitarbeitern betreut werden. Die neue Kindertagesstätte wurde in einer Holzrahmenbauweise mit flach geneigten und begrünten Dächern errichtet.

(jon) Die Sechs-Gruppen-Kita mit Familienzentrum am Appellweg in Kliedbruch ist fertiggestellt worden. Die Stadt Krefeld investierte 6,4 Millionen Euro in den Bau. Oberbürgermeister Frank Meyer besuchte zur Eröffnung nun die Einrichtung. Dort können 100 Kinder von 20 bis 25 Mitarbeitern betreut werden. Die Kita wurde in Holzrahmenbauweise mit flach geneigten und begrünten Dächern errichtet. Das Gebäude entspricht den Prinzipien nachhaltigen Bauens und setzt auch beim Innenausbau auf natürliche Materialien. „Die Fertigstellung der Kita ist in doppelter Hinsicht zukunftsweisend. 100 zusätzliche Plätze für Kinder in Krefeld sind ein weiterer Schritt zu unserem Ziel, die Versorgung für alle Altersgruppen deutlich zu verbessern. Außerdem lösen wir mit der Kita unser Versprechen ein, als Stadt nachhaltig und umweltbewusst zu bauen. Das soll in Krefeld Standard werden“, erklärt Meyer.