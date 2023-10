650.000-Kilometer-Marke nicht erreicht 593.767 Kilometer – ein neuer Rekord beim Stadtradeln

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ sind in Krefeld auch in diesem Jahr wieder Rekorde gebrochen worden: 2.631 aktive Stadtradler in 166 Teams haben sich im Jahr des Krefelder Stadtjubiläums am Stadtradeln beteiligt – so viele wie noch nie. Gemeinsam sind sie 593.767 Kilometer gefahren – auch dies ist ein neuer Krefelder Rekord. 96,4 Tonnen CO₂ sind damit eingespart worden. Mitmachen können alle, die in Krefeld wohnen, arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine Schule beziehungsweise Hochschule besuchen. Im vergangenen Jahr waren nur 2.443 Teilnehmende dabei, sie fuhren insgesamt 558.486 Kilometer.