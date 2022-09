Das Lanxess-Team Uerdingen gewann mit 36.655 geradelten Kilometern : 558.486 Kilometer waren die Krefelder beim Stadtradeln unterwegs

Foto: stadt krefeld

Krefeld „Mehr gefahrene Kilometer und mehr Teilnehmende als je zuvor beim Stadtradeln in Krefeld: Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Michael Hülsmann, Fahrradbeauftragter bei der Stadtverwaltung.

(bk) Krefeld meldet beim Stadtradeln in den vergangenen Wochen einen Erfolg auf ganzer Linie. Insgesamt 558.486 Kilometer sind Bürger geradelt, die am Wettbewerb in diesem Jahr teilgenommen haben. Damit wurde der bisherige Kilometer-Spitzenwert aus dem Jahr 2021 mit damals 439.212 Kilometern deutlich übertroffen. 2.443 Radlerinnen und Radler aus insgesamt 134 Teams traten in diesem Jahr für den guten Zweck in die Pedalen.

Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 lag bei 2.150 Teilnehmern in 105 Teams. „Mehr gefahrene Kilometer und mehr Teilnehmende als je zuvor beim Stadtradeln in Krefeld: Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Michael Hülsmann, Fahrradbeauftragter bei der Stadtverwaltung. Der Zuwachs zeige das gestiegene Bewusstsein im Zusammenhang der Nahmobilität. Hülsmann betont, dass mit dem neuen Radverkehrskonzept und den im Haushalt festgeschriebenen Sanierungen die Bedingungen für Radfahrer in Krefeld weiter verbessert werden sollen. Der Rekord bei der Teilnehmerzahl würde untermauern, dass diese Schritte wichtig und richtig sind.

Der dreiwöchige Wettbewerb Stadtradeln, bei dem sich Kommunen deutschlandweit messen konnten, war in Krefeld am 14. August gestartet und endete am 3. September. Bis zum vergangenen Samstag, 17. September, war für die Teilnehmer noch ein Nachtragen der in dem Zeitraum zurückgelegten Radfahrkilometer möglich. Rund 17.000 Kilometer waren seit dem offiziellen Ende dazugekommen worden.

In der Teamwertung gewann das Lanxess-Team Uerdingen mit 36.655 geradelten Kilometern von 96 Aktiven. Auf den weiteren Rängen folgen das Team „Helios – gesunde Kettenreaktion“ (33.936 Kilometer, 117 Teilnehmer) und der „VLN Krefeld“ (28.321 Kilometer, 30 Teilnehmer).

In der Kategorie „Bürgerengagement/Ortsteile“ siegte das Team „Fischeln radelt“ (16.365 Kilometer/53 Radler) vor dem Team „Die Bücherei St. Cyriakus“ aus Hüls (12.190 Kilometer/34 Radler) und dem Team „Rakete Hüls / Hülser Rockets & Freunde“ (6.637 Kilometer, 19 Radler).

In der Kategorie „Familien“ gewann der „Bunte Haufen“ (5.252 Kilometer, 16 Radler) vor dem Team „Cube 2022“ (5.070 Kilometer, vier Radler) und dem Team „Die flotte Eibe“ (4.607 Kilometer, 16 Radler).

Beim Wettbewerb Schulradeln landete das Gymnasium am Moltkeplatz (21.425 Kilometer, 326 Radler) auf dem ersten Rang vor dem Gymnasium Fabritianum (17.052 Kilometer, 91 Radler) und dem Maria-Sybilla-Merian-Gymnasium (12.905

Kilometer, 121 Radler).