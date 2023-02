Krefeld bekommt 500.000 Euro aus Landesmitteln Sportpaket für Elfrather See und Stadtpark

Drei neue Bewegungsangebote im Erholungs- und Sportpark am Elfrather See werden zu 85 Prozent mit insgesamt 487.000 Euro gefördert, bei einem Gesamtvolumen von 574.090 Euro. Für die Neuerrichtung eines Bewegungsparcours in Fischeln wiederum – die Gesamtkosten liegen hier bei 22.000 Euro – liegt die Förderquote bei 55 Prozent und die Fördersumme bei 12.023 Euro. Weitere 4,2 Millionen Euro stehen außerdem im städtischen Haushalt zur Umsetzung des „Masterplans Elfrather See“ zur Verfügung. Damit soll in den kommenden Jahren unter anderem der frühere Badesee wieder nutzbar gemacht und deutlich attraktiviert werden. Auch eine beleuchtete Joggingstrecke ist am Elfrather See geplant. „Wir freuen uns sehr über die Förderung durch das Land. Das verleiht weiteren Rückenwind für die Entwicklung des E-See-Umfeldes entsprechend des von der Politik beschlossenen Masterplans. Am Elfrather See soll es künftig – neben dem privat betriebenen Surfpark – viele für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos nutzbare Sport- und Erholungsangebote geben“, sagt Stadtdirektor und Sportdezernent Markus Schön. „Auch der Bewegungspark in Fischeln wird, wie bestehende Anlagen in anderen Stadtteilen auch, ganz sicher viel Zuspruch erfahren.“