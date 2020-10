1600 Tierpatenschaften in Krefeld : Zoo Krefeld: 50.000 Euro durch Tierpatenschaften

Krefeld Lieblinge der Tierpaten sind die Erdmännchen, dicht gefolgt von Pinguinen und Zwerg-Eseln. Ein großer Teil der Patengelder fließt in die Tierbeschäftigung und die Anschaffung von besonderen Futtermitteln.

Die Unterstützung für die Arbeit des Krefelder Zoos in der Bevölkerung ist enorm. Seit Jahresanfang hat sich die Zahl der Tierpatenschaften auf rund 1.600 verdoppelt. Somit konnten Waltraud Sulies und Friedrich R. Berlemann von den Zoofreunden jetzt Zoodirektor Wolfgang Dreßen 50.000 Euro an Einnahmen durch Tierpatenschaften überreichen. Insgesamt wurden damit in diesem Jahr bereits 70.000 Euro an Patengeldern an den Zoo überwiesen, Geld was der Zoo für die schnelle Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der Tierhaltung einsetzt.