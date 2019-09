Nach tödlichem Brand : Krefelder Staatsanwaltschaft lobt 5000 Euro Belohnung für Hinweise aus

Foto: dpa/Roland Weihrauch 7 Bilder Brand in Mehrfamilienhaus in Krefeld.

Krefeld Nach dem tödlichen Brand in Krefeld hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgelobt. Bei dem Feuer waren zwei Menschen gestorben. Laut Polizei wurde das Feuer vorsätzlich gelegt oder es wurde fahrlässig gehandelt.

Nach dem tödlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld hat die Krefelder Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Sie ist für sachdienliche Hinweise vorgesehen, die zur der Aufklärung der Tat und Ergreifung der Täter führen. „Nach Untersuchung des Brandortes und Hinzuziehung eines Brandsachverständigen ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden ist“, teilte die Polizei am Freitagmorgen in einer Mitteilung mit.

In der Nacht auf den 12. September hatte ein Haus an der Spinnereistraße im Südbezirk gebrannt. Ein Ehepaar kam dabei ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt. Sieben Menschen wurden von der Feuerwehr über Drehleitern und Sprungkissen aus dem brennenden Haus gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr sind in dem Haus 19 Menschen gemeldet, insgesamt seien 30 Personen aus dem Unglücksgebäude und angrenzenden Häusern von den Rettungsdiensten betreut worden.

Bei den Bewohnern des Hauses soll es sich um Rumänen und Serben handeln. Eine fremdenfeindliche Tat ist bisher nicht ausgeschlossen. Der polizeiliche Staatsschutz ist in die Ermittlungen eingebunden. Ermittler waren vor Ort, doch deren Arbeit wies sich als schwierig, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Anwohnern waren die Zustände in dem Haus schon lange nicht geheuer. „Dort lebten zeitweise 50 Leute, und fünf waren gemeldet“, berichtet Bernd Albrecht, Vorsitzender des Bürgervereins Lehmheide. Er habe seit Jahren vor den Zuständen gewarnt, auch in der Bezirksvertretung. Die Menschen in dem Gebäude hätten dort mehr gehaust denn gewohnt. Es waren Südosteuropäer; Schrotthändler, die ihren Schrott in mehreren Garagen gelagert hätten. „Kühlschränke, Autoreifen, Fahrräder“, so Albrecht. Auch wenn eine Garage einmal polizeilich geräumt worden sei – für Albrecht ist klar, dass sich die Behörden zu wenig um das Haus, seine Bewohner und ihr Gewerbe gekümmert haben.

Die eingerichtete Mordkommission sucht weiterhin Zeugen, die kurz vor dem Brand etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Auch aufgenommene Fotos oder Videos vom Brand können aufschlussreich sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02151 6344135 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(mba)