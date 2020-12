Noch 1939 offene Proben : 50 Krefelder liegen mit Corona-Symptomen im Krankenhaus

Krefeld Elf Patienten sind in den Kliniken an ein Gerät zur künstlichen Beatmung angeschlossen. Der aktuelle Inzidenzwert für die Seidenstadt beträgt 140. Zum Auftakt erhält Krefeld 180 Corona-Impfdosen.

Bei den Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes zeichnet sich weiterhin eine Entspannung der Lage ab. Am Dienstag mussten lediglich drei Bußgelder verhängt werden: Eine Person wurde an der Haltestelle Hansa-Zentrum ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen, zwei weitere Passanten waren in der Fußgängerzone ohne Alltagsmaske unterwegs. Unter dem folgenden Link bietet die Stadt Krefeld ab sofort Fragen und Antworten rund um das Thema Impfen: https://www.krefeld.de/de/inhalt/corona-impfung-in-krefeld/.

Die Impfung gegen das Corona-Virus soll in Krefeld direkt nach Weihnachten an kommenden Sonntag beginnen. Am zweiten Weihnachtstag soll die erste Lieferung des Biontech-Impfstoffs in Nordrhein-Westfalen eintreffen. Sie soll 9750 Dosen umfassen. Zum Auftakt erhält jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt exakt 180 Corona-Impfdosen – unabhängig von der Bevölkerungsanzahl. Der tiefgekühlte Impfstoff wird in kleinen Fläschchen transportiert, in die jeweils fünf Impfdosen passen. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten bis Jahresende 1,3 Millionen Dosen an die Bundesländer ausgeliefert werden. Im Januar würden dann jede Woche mindestens weitere 670.000 Dosen hinzukommen. NRW-Innenminister Herbert Reul begrüßt, dass Polizei- und Ordnungskräfte, soweit sie einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, für die Corona-Schutzimpfungen in die zweithöchste Gruppe hochgestuft worden sind.