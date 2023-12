Krefelder Gemeinde freut sich aufs Jubiläum 50 Jahre Weihnachtsfeier für Bedürftige in St. Martin

Nach dem durchaus gelungenen Start entschied die Gemeinde, diese Feier jährlich zu wiederholen. Viele Menschen haben sich seitdem sozial engagiert, um denen zu helfen, die es am Nötigsten brauchen. So konnte aus den kleinen Anfängen etwas Großes werden. Diakon Michael Gerards beschreibt es so: „Seit nunmehr 50 Jahren wird am Heiligen Abend Menschen, die immer in Schattenbereichen unserer Gesellschaft verschwinden oder die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, durch uns ein Rahmen geboten, in dem sie ein paar Stunden Wertschätzung, Gemeinschaft, Zuwendung, vielleicht Geborgenheit, aber auf jeden Fall weihnachtliche Freude und ein leckeres Essen erhalten.“