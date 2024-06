Startschuss am 14. Juni 5. Auflage „Sport im Park“ mit neuen Angeboten

(Golf, Rudern und Functional SUP – mit diesen neuen Angeboten geht die kostenfreie Veranstaltung „Sport im Park“ am 14. Juni in die fünfte Runde. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich gleichermaßen an alle Aktiven und Sportbegeisterten und an alle, die es werden möchten. Dabei ist der Name Programm und das Angebot an Sport- und Bewegungsaktivitäten findet daher „draußen“, in öffentlichen Grünanlagen oder anderen ausgewählten zugänglichen Orten statt. Startschuss ist am kommenden Freitag, das Programm geht bis zum 15. September.