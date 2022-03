Pandemie in Krefeld : 4.653 Personen mit Coronavirus infiziert

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz hat erneut die 1000er-Marke unterschritten. Doch noch immer liegen zwei Patienten auf der Intensivstation, und es gab einen weiteren Todesfall.

Auch am Donnerstag, 31. März, verzeichnete der Fachbereich 496 neue Corona-Infektionen (Stand: 0 Uhr). Bisher sind insgesamt 53.812 gemeldet worden. Als rechnerisch genesen werden 48.905 Personen gemeldet, am Vortag waren es 48.457 Personen. Als aktuell infiziert gelten 4.653 Personen und damit 47 mehr als am Vortag. Die SiebenTage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt aktuell bei 963,7 (Vortag 1058,0). 56 Personen aus Krefeld müssen derzeit nach einer Corona-Infektion in Krankenhäusern der Stadt behandelt werden. Zwei Patienten liegen auf der Intensivstation, eine muss auch beatmet werden.