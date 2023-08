Flüchtender verursacht mehrere Unfälle 46-Jähriger stiehlt in Krefeld Lieferwagen vom Paketdienst

Die Tat geschah im Schatten einer Polizeistation: Ein 46-jähriger Duisburger hat auf der Hansastraße in Krefeld den Lieferwagen eines Paketdienstes gestohlen – die Polizei konnte den Mann in Moers stellen. Wie ein Sprecher der Behörde miteilte, setzte sich der Dieb am Mittwoch, 30. August, gegen 17.45 Uhr hinter das Steuer des Wagens, während der Fahrer gerade Post auslieferte. Als der Paketbote zurückkam, fuhr der 46-Jährige davon. Dank des im Lieferwagen verbauten GPS-Trackers konnte die hinzugerufene Polizei das Fahrzeug orten und ab der A 57 die Verfolgung aufnehmen.