Programm „Krefeld macht Sport“ : 450.000 Euro Fördergeld für Krefelder Sportvereine

Krefeld Erstmals sind die neu aufgestellten Förderrichtlinien angewandt worden, die Aspekte wie Jugendarbeit, Herausforderungen im Quartier und Diversität mehr in den Fokus nehmen.

Der Sportausschuss hat außerdem beschlossen, dass aus dem neu konzeptionierten Programm „Sportförderrichtlinie“ insgesamt rund 370.000 Euro an die Sportvereine ausgezahlt werden. Sie profitieren finanziell durch eine Erhöhung der Zuschüsse für gehandicapte sowie jugendliche Mitglieder und anerkannte Übungsleiter. Eine weitere Änderung ist ein erhöhter Zuschuss für vereinseigene Schwimmbäder und Tanzsporthallen. Die Förderung umfasst zukünftig auch Gymnastik- und Leichtathletikhallen sowie Golf- und Reitplätze, Reithallen und Minigolfanlagen. Festgelegt wird außerdem, dass durch Sportfördermittel bezuschusste Anlagen grundsätzlich auch dem Schulsport zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Kontext beschloss der Sportausschuss, dass Vereine, die Bezirkssportanlagen in eigener Regie betreiben, einen Zuschuss für Nebenkosten erhalten.

Einstimmig wurde im Ausschuss die weitere finanzielle Förderung von Vereinen im Programm „Krefeld macht Sport“ beschlossen. Insgesamt 450.000 Euro sind im Förderprogramm für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Zahlreiche Anträge waren mit den ersten vier verabschiedeten Förderpaketen in 2022 bereits genehmigt worden. Mit den neu beschlossenen Maßnahmen im fünften Paket in Höhe von rund 16.650 Euro ist der Topf nun ausgeschöpft. Jetzt liegen die final verabschiedeten Anträge vor. Der Eishockeyverein KEV 81 erhält demnach eine Förderung in Höhe von 7.200 Euro für die Anschaffung neuer Trainingsmaterialien für den Kraftraum. Das Fight Gym Krefeld erhält eine Förderung in Höhe von 7.647 Euro für Grundausrüstung am Standort in der Uerdinger Halle. Der Bouleclub Krefeld erhält 114,99 Euro für die Beschaffung von Büroausstattung, die für die Austragung von Turnieren zwingend notwendig ist. Positiv beschieden wurde auch ein Antrag des CSV Krefeld 1910, der zunächst eine Förderung in Höhe von 1.835,71 Euro erhält. Er möchte davon Sportmaterialien anschaffen.