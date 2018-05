Krefeld: 45.000 Besucher beim Linner Flachsmarkt

Krefeld Die Linner Landsknechte freuten sich über die Wahlefeld-Plakette, NRW-Minister Laumann eröffnete das Fest.

Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Die Sonne schien fast das gesamte Wochenende lang, dennoch hielt sich die Hitze bei rund 25 Grad in Grenzen. Entsprechend groß war der Publikumszuspruch beim 43. Linner Flachsmarkt. Dabei allerdings gilt diese Zahl nur für die Märkte der Neuzeit, denn in der Vergangenheit bis ins Jahr 1903 fand das historische Vorbild des heutigen Marktes für rund sieben Jahrhunderte zumeist mehrmals jährlich an gleicher Stelle statt.