Angaben des Statistischen Landesamtes : 4330 Rentner brauchen zusätzlich Geld vom Amt

Krefeld Die amtlichen Zahlen zeigen nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Karim Peters, Geschäftsführer der NGG Krefeld.

(jon) Immer mehr Menschen in Krefeld sind neben ihren Altersbezügen auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Zahl der Empfänger von „Alters-Hartz-IV“ stieg innerhalb von zehn Jahren um 43 Prozent. Gab es in Krefeld 2008 noch 3034 Bezieher von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, so waren es im vergangenen Jahr bereits 4330. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Die NGG beruft sich hierbei auf Angaben des Statistischen Landesamtes. Danach