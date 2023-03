Wissenschaft an der Hochschule Krefeld 400.000 Euro für Netzwerkprojekt

Gute Hochschullehre entsteht nicht von alleine. Vielmehr muss von allen Akteuren viel Herzblut und Engagement eingebracht werden, um herausragende und innovative Lehrkonzepte sowie Lehrveranstaltungen und Curricula (Lehrpläne) zu entwickeln. Lehrende der Krefelder Hochschule Niederrhein (HSNR) haben sich nun an dem Netzwerkprojekt „WeiL – WeiterLehreN“ des Vereins „LehreN-Netzwerk e.V.“ beteiligt und erfolgreich an der bundesweiten Ausschreibung „Fokus Netzwerke. Stärkung von Netzwerken als innovationsbefördernde Akteure“ der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StiHL) teilgenommen. Lehrbezogene Netzwerke bestehen aus Personen, die sich hochschulübergreifend über längere Zeiträume treffen und zu lehrbezogenen Fragestellungen austauschen.