Wissenschaft in Krefeld : Rund 400.000 Euro Fördergeld für Projekte der Hochschule Niederrhein

Krefeld Die Erfahrungen mit der Pandemie haben unter anderem gezeigt, dass viele Studenten in Krefeld fehlende Teilhabemöglichkeiten im virtuellen Raum beklagen.

Im Projekt „Trialogische Lehre in virtuellen studentischen Lernumgebungen“ von Friederike Hübener geht es im Kern darum, Studierenden des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit in Anwendungskontexten der medizinischen Bezugsdisziplin den Erwerb von Skills zu ermöglichen, die angehende Fachkräfte der Sozialen Arbeit für ihre berufliche Tätigkeit mit psychisch erkrankten Menschen benötigen.

Das Projekt „Kreißtheater“ von Professorin Annika Walker und Friederike Makowski hat sich zum Ziel gesetzt, Szenario-basierte Simulationsübungen mit professionellen Schauspielern strukturell in die Lehre des neuen dualen Studiengangs Angewandte Hebammenwissenschaft einzubinden. Studierenden wird während den Simulationen die Möglichkeit gegeben, in realitätsgetreuen beruflichen Situationen als Hebamme zu agieren. Zusätzlich profitieren die Studierenden vom direkten Feedback der Schauspieler. Der Einsatz der Szenario-basierten Simulationsübungen soll einen ähnlich effektiven Kompetenzerwerb in Bezug auf die sozialkommunikative- und Selbstkompetenz ermöglichen wie das Lernen während der Praxiseinsätze, jedoch in der sicheren Umgebung der Simulation.