Sport in Krefeld : 400.000 Euro Fördergeld für Krefelder Sportvereine

Wie im vergangenen Jahr werden in Absprache mit dem Stadtsportbund Krefeld (SSB) bei vereinsseitig geltend gemachten Corona-bedingten Fehlbeträgen bis 1.500 Euro diese in voller Höhe ausgeglichen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Krefeld Neue Anträge sind bis Samstag, 31. Juli, beim Stadtsportbund einzureichen. Durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geratene Vereine können weiterhin Hilfe bekommen. Wir haben die wichtigsten Hinweise zusammengefasst.

Die erfolgreichen Förderprogramme „Krefeld macht Sport“ und „Krefelder Soforthilfe“ werden damit fortgesetzt. Aus den Mitteln für das Förderprogramm „Krefeld macht Sport“ werden antragstellenden Vereinen Zuschüsse zur Sanierung, zur Erweiterung oder Modernisierung von Sportstätten sowie zur Verbesserung des Sportbetriebs gewährt. Die Förderhöchstsumme wurde in Abhängigkeit verfügbarer Haushaltsmittel auf bis zu 7500 Euro je Maßnahme je Haushaltsjahr festgelegt. Im Haushaltsjahr 2021 stehen insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung. Die formlosen Anträge können weiterhin per E-Mail an [email protected] und [email protected] oder postalisch an Stadt Krefeld, Fachbereich Sport und Sportförderung, Sankt-Anton-Straße 56, 47798 Krefeld, gestellt werden.