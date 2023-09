Bilanz Check In Berufswelt 4000 Schüler besuchen Berufsmessen

Den Arbeitsmarkt hat berufsbedingt auch Matthias Elvenkemper von der Agentur für Arbeit in Krefeld im Blick. Aktuell meldet die Agentur 1705 Ausbildungsstellen in Krefeld, von denen noch 461 zu besetzen sind. Insgesamt sind 1482 Bewerber registriert, von denen noch 211 eine Stelle suchen. Hier sieht Elvenkemper noch Vermittlungsbedarf, zumal in Krefeld mehr als 80 Ausbildungsberufe im Angebot seien. „Wenn es das Format Check-in nicht gebe, müsste man es erfinden“, lobte er. Dem Vorschlag der Personaldezernentin der Stadt Krefeld, Cigdem Bern, mehr jugendgerechte Videos von Ausbildungsplätzen anzubieten, schloss er sich an. Wie am Bilanztag üblich, wurden auch Schulen ausgezeichnet, weil sie sich in vielfältiger Weise bei der Durchführung der Berufsorientierung engagieren. Zum Beispiel bereiten an der Gesamtschule Uerdingen die engagierten Koordinatoren für berufliche Orientierung, Anna Josch (36 Jahre) und Alexander Brefort (29) das ganze Jahr über Schülerinnen und Schüler auf die Projekttage vor. Steinmetz und Bern verteilten Urkunden an Vertreter von elf Schulen.