Projekt am Bleichpfad erweitert 40 neue Hochbeete sollen „essbare Stadt“ vergrößern

Der Verein kümmert sich in seinem „Treff am Bleichpfad“ als Anlaufstelle im Quartier um das soziale Miteinander rund um die Wohnanlage, die in Krefeld als „Mississipi-Dampfer“ bekannt ist. Katrin Blewaska vom Verein Werkhaus hat jetzt symbolisch ein Starterset zur Bepflanzung an Mohamed El Boujddaini vom Verein Inter.Aktion übergeben. „Wir sehen, wie gut die Bewohnerinnen und Bewohner hier das Angebot annehmen“, sagt Mohamed El Boujddaini. Schon im vergangenen Sommer hätten die Bewohner im Quartier Kräuter geerntet, teilweise auch gemeinsam damit gekocht.