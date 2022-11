Pandemie in Krefeld : 40 Krefelder mit Coronavirus in der Klinik

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt bei 231,2. Die junge Generation leidet unter der Last der Krisen.

112 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 21. November (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Freitag. Bisher wurden in der Seidenstadt insgesamt 87.485 Erkrankungen registriert. Als rechnerisch genesen gelten 85.435 Bürger. Aktuell infiziert sind nunmehr 755 Personen, am Freitag waren es 1.094. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 231,2 an, am Freitag wurde eine Inzidenz von 261,2 gemeldet. In die Statistik fließen beim RKI alle durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen ein.