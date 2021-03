Hightech-Werkstatt Maker-Space in Krefeld : 3D-Workshop für Gymnasiasten an der Hochschule Niederrhein

Krefeld Hauptaugenmerk wird hier auf kreative Vermittlung von Wissen gelegt. Neben dem 3D-Workshop gibt es Kurse zum Bau von smarten Gewächshäusern und Renndrohnen.

(RP) Vom leeren Bildschirm bis zum fertigen 3D-Druck ist es ein weiter Weg. Das erfahren gerade die Teilnehmer in einem Workshop der Hightech-Werkstatt Maker-Space der Hochschule Niederrhein . Insgesamt 18 Schüler und zehn Schülerinnen des Krefelder Gymnasiums Fabritianum und der Gesamtschule am Kaiserplatz werden in dem Online-Workshop in die Welt des 3D-Drucks eingeführt.

In zwölf Sitzungen mit einer Dauer von jeweils vier Stunden wird den Schülerinnen und Schülern Basiswissen in der Erstellung von 3D-Modellen, der Konfiguration von Druckern, den Druckmaterialien sowie der Drucksoftware Fusion360° vermittelt. Am Ende des Workshops sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sein, 3D-Modelle wie Vasen, Modelle oder Deko-Artikel zu erstellen und diese mit den richtigen Einstellungen zu drucken. Was genau gedruckt wird, hängt von den Lehrerinnen und Lehrern ab.