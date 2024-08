Smart-City Krefeld 3D-Laserscanverfahren – Innovative Vermessungsarbeiten für das ZGM

Mit der Smart City-Strategie wurden von der Politik Ziele und Maßnahmen beschlossen. Dazu gehört beispielsweise die Beschäftigung mit „digitalen Zwillingen“. „Auch von Gebäuden ist es zunehmend wichtig, genaue Abbilder zu haben. Die 3D-Scan-Kapazitäten im Hause unterstützen die Erstellung solcher digitalen Abbilder. Die gleiche Technologie können wir nun vielfältig nutzen. Das gelingt hier in Verbindung mit dem Projekt ‚Kultur.Digital erweitert‘“, erklärt Markus Lewitzki, „Chief Digital Officer“ (CDO) der Stadt Krefeld. „Mit der Anschaffung des 3D-Laserscanners haben wir hier jetzt Möglichkeiten, 3D für weitere Anwendungen häufiger und vielfältiger zu nutzen.“ Denn die aufbereiten Daten ermöglichen es beispielsweise, Ausstellungen in Kultureinrichtungen in 3D zu archivieren und für Besucher, die keine Möglichkeiten haben, die Räume vor Ort zu besuchen, im Web erlebbar zu machen. Schnittstellen sollen auch mit anderen, städtischen Angeboten entstehen. So hat die Stadt zum Beispiel vor, virtuelle Rundgänge durch Trauorte anzubieten.