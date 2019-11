Ausstellung im Haus der Seidenkultur : Das alte Crefeld lebt in 3D auf

Das alte Crefeld lebt in 3D auf

Krefeld Im Haus der Seidenkultur sind ab dem kommenden Wochenende restaurierte Dioramen aus dem Jahr 1961 zu sehen. Sie zeigen Szenerien aus Krefeld aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Das Haus der Seidenkultur zeigt ab Sonntag 14 Dioramen. Die Schaubilder wurden für die Adventsfenster des Kaufhofs 1961 mit viel Liebe zum Detail hergestellt und zeigen Szenen aus dem historischen Krefeld. Aus Pappe und Sperrholz, aus Stoffen und Farbe, aus Holz und transparentem Papier sind die Bilder gemacht. Die großen Kästen gehen mit ihrer Tiefe in die dritte Dimension hinein. Daher wird die Ausstellung auch so genannt: „Krefeld in 3 D – wie es früher einmal war“.