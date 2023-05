Projekt in der Innenstadt 38 Parksensoren für Behindertenparkplätze in Krefeld

In Krefeld soll es immer mehr Fahrradstraßen geben – Autos und ihre Parkplätze verlieren manche ihrer Vorrechte. Parallel sind Menschen mit Einschränkungen besonders auf die Verfügbarkeit von freien Parkplätzen angewiesen. Die Stadt Krefeld hat deswegen gemeinsam mit den Stadtwerken Krefeld (SKW) aus dem Innovationsbudget Smart City ein neues Pilotprojekt unter anderem in der Krefelder Innenstadt, am Zoo und in Hüls umgesetzt. 38 intelligente Parksensoren ermöglichen es, die Verfügbarkeit von Behindertenparkplätzen in Echtzeit auf dem Smartphone abzurufen.