Neues Gutachten im Klimaausschuss Klimaneutralität für Krefeld bis 2035 erfordert 33,5 Milliarden Euro Investitionen

Öffentliche Hand, Wirtschaft und Privathaushalte in Krefeld müssten 33,5 Milliarden Euro ausgeben, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Auf die Stadt Krefeld entfallen dabei rund 226 Mio. Euro. Der größte Posten betrifft die Wärmewende: Hier fallen insgesamt 32,5 Milliarden Euro an. Die Mobilitätswende erfordert 151, die Stromwende 840 Mio. Euro an Investitionen. Rein rechnerisch müsste damit jeder Krefelder bis 2035 rund 130.000 Euro investieren. Dies geht aus dem Entwurf für ein neues Gutachten unter dem Titel „KrefeldKlimaNeutral 2035“ hervor, das am Donnerstag im Klimaausschuss vorgestellt wird. Bislang ist die Stadt bei ihrem Klimaziel kaum vorangekommen.