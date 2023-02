Demo von dem Krefelder Rathaus 33 Kitas in Krefeld aktuell vom Streik betroffen

Die Tarifverhandlungen sind gescheitert, die Gewerkschaft Verdi startet einen neuen Streikmarathon. Krefeld ist vom Streik betroffen, vor allem im ÖPNV gibt es Einschränkungen. Aber auch zahlreiche Kitas bleiben heute zu. „Am heutigen Tag sind einige der Krefelder Kindertageseinrichtungen dem Streikaufruf der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes gefolgt. Insgesamt 13 Kindertageseinrichtungen befinden sich am heutigen Tage im Regelbetrieb, in 22 findet eine Notbetreuung für die Kinder statt und elf Einrichtungen sind geschlossen. Mehr als die Hälfte der städtischen Kindertageseinrichtungen 33 beteiligen sich am Streik“, so Stadtsprecherin Angelika Peters. „Nach aktueller Rückmeldung der Leitungen konnten alle Notbetreuungsbedarfe abgedeckt werden.“ Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rufen alle Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes in der Seidenstadt zum ganztägigen Warnstreik auf. Rund 1700 Demonstrierende werden auf dem Von-der-Leyen-Platz vor dem Rathaus erwartet. „Ich gehe davon aus, dass in Krefeld neben den Kitas auch Bussen und Bahnen betroffen sein werden“, sagt Philipp Einfalt, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands.