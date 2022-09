Spitzentechnologie aus Krefeld : 300.000 Euro Fördermittel für textile Dichtungssysteme

Krefeld Das Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein und der Lehrstuhl Energieeffizientes Bauen der RWTH Aachen arbeiten an einer innovativen textilen Alternative zur Kunststoffdichtung.

Im Wohnungsbau werden im Fenster- und Türenbereich oft elastische Kunststoffdichtungen verwendet, um Kälte und Zugluft vorzubeugen. An der Hochschule Niederrhein wird nun an einer nachhaltigeren und energieeffizienteren Alternative geforscht: Dichtungssysteme basierend auf textilen Materialien. Hierfür haben kooperierende Forschungsteams der Hochschule Niederrhein und der RWTH Aachen knapp 300.000 Euro Fördermittel eingeworben.

In einem zweiten Schritt wird die Durchlässigkeit der Prototypen, etwa in Bezug auf die Luftfeuchte, in einer nachempfundenen Fassade mit Simulation von Innen- und Außenumgebung überprüft. Die Ergebnisse der in diesem Prüfstand durchgeführten Materialtests werden dann in einem finalen Schritt gegenübergestellt und ausgewertet.