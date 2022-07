Pandemie in Krefeld : 30 Corona-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern behandelt

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld ist wieder gestiegen. Darüber hinaus wurden zwei neue Corona-Fälle aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet.

(sti) Zwei neue Corona-Fälle werden aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet. 243 neue Corona-Infektionen insgesamt hat der städtische Fachbereich Gesundheit am Dienstag, 26. Juli (Stand: 0 Uhr) registriert. Bisher sind in Krefeld 74.349 Corona-Infektionen gemeldet worden. Als rechnerisch genesen gelten 72.642 Personen. Aktuell infiziert sind demnach 1422 Personen, am Vortag waren es 1531 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 418,8 an. Am Vortag lag sie bei 404,2. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell 30 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion, von ihnen zwei auf der Intensivstation. 285 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorten jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. In dieser Woche am Mittwoch, 27. Juli: K3 an der Mariannenstraße 106; Donnerstag, 28. Juli: JZ Funzel an der Breslauer Straße 6-8; Freitag, 29. Juli: Spielplatz hinter dem ehemaligen Studentenwohnheim Alte Gladbacher Straße.