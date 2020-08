Krefelder Radschnellweg : 30 Bäume an der Promenade zerstört

Krefeld Die Eröffnung des ersten Teilstücks der Krefelder Promenade wurde am Sonntag überschattet von Verwüstungen. 30 junge Bäume wurden von Unbekannten angesägt und drohten auf die Straße zu fallen.

(bk) In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte 30 Bäume, die auf dem ersten Teilstück der Promenade gepflanzt worden waren, so beschädigt, dass sie auf den Weg zu fallen drohten. Auf Anfrage der RP sagte die Feuerwehr, dass die Polizei sie Sonntagvormittag um Hilfe gebeten habe, damit es zu keinen Unfällen komme. Die Bäume wurden gesichert und zur Seite geräumt. Bei den Arbeiten stellte sich heraus, so die Polizei, dass es außerdem rote Schriftzüge auf der Fahrbahn gibt.

Die Einsatzkräfte waren Sonntag um 9.15 Uhr informiert worden, dass entlang des neu angelegten Radweges in Höhe Dießemer Bruch 30 Bäume abgesägt worden seien. Die Schmierereien auf der Fahrbahn lassen, so die Einschätzung der Polizei, eine ablehnende Meinung des Verursachers zu diesem Radweg erkennen. So scheint auch der Zeitpunkt für die Verwüstung mit der Eröffnung des ersten Teilstücks des neuen Radschnellweges zusammen zu hängen. Nicht jeder ist mit der Umsetzung der Promenade zufrieden. Critical Mass Krefeld schreibt zu den beschädigten Bäumen in den sozialen Netzwerken: „Unbekannte haben den neuen Radweg sicherer gemacht. In 10-15 Jahren wäre der Radweg ein Fall für die Sanierung und würde viel mehr kosten. Die Planung der Bäume war von vornherein ein großer Fehler.“