Pandemie in Krefeld : 290. Toter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

101 neue Corona-Fälle in der Seidenstadt meldet das Amt am Dienstag, 30. August (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher sind in der Stadt insgesamt 78.113 Infektionen erfasst worden. Als genesen gelten 77.095 Bürger. Aktuell infiziert sind 728 Personen, am Vortag waren es 726. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 180,7 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 198,4. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern.