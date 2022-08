Corona-Pandemie in de Seidenstadt : 29 Krefelder mit Covid-19-Infektion in der Klinik

Drei neue Corona-Fälle werden aus den Kindertageseinrichtungen in Krefeld gemeldet, 24 weitere Erkrankungen verzeichnen die Schulen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 249,5 an.

143 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 17. August (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in der Seidenstadt 77.010 Infektionen erfasst worden. Als genesen gelten 75.504 Bürger. Aktuell infiziert sind 1.217 Personen, am Vortag waren es 1.074. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 249,5 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 251,3. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern.

In den hiesigen Kliniken liegen aktuell 29 Krefelder mit einer Covid-19-Infektion. Es gibt aktuell keine Personen auf der Intensivstation. Insgesamt 289 Personen sind bisher in der Seidenstadt im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Drei neue Corona-Fälle werden aus den Kindertageseinrichtungen gemeldet, 24 Erkrankungen verzeichnen die Schulen. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Impfung dort ist weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zudem bietet das Impfzentrum Krefeld an verschiedenen Terminen und Standorten jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr eine mobile Impfaktion an. In dieser Woche werden noch folgende Standorte angefahren: Donnerstag, 18. August, Alter Schulhof in Gellep-Stratum, Legionstraße 8; und Freitag, 19. August, Stadtwaldhaus.